Футбол
ПСЖ может снизить трансферную стоимость Неймара до €150 млнREGNUM 01:26
Отмечается, что если вопрос с уходом Неймара не будет решён к последней неделе трансферного окна, то ПСЖ снизит стоимость футболиста до €150 млн. При этом в ПСЖ хотят включить в сделку одного из игроков.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
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