Отмечается, что если вопрос с уходом Неймара не будет решён к последней неделе трансферного окна, то ПСЖ снизит стоимость футболиста до €150 млн. При этом в ПСЖ хотят включить в сделку одного из игроков.

ПСЖ может снизить трансферную стоимость Неймара до €150 млн

Спорт день за днем

Политика Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".

Авто Счетная палата предлагает усовершенствовать налог на роскошь в РФ Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взывания так называемого налога на роскошь, говорится в сообщении аудиторов по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.

Общество Обнаружен новый признак развития аутизма у ребенка По словам ведущего автора нового исследования Сьюзен Мэйс, нетипичное пищевое поведение присутствовало у 70% детей с аутизмом (оно, кстати, встречалось у аутистов в 15 раз чаще, чем у детей с нейротипией).

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Происшествия В Пакистане столкнулись поезда, погибли 11 человек В результате трагедии погибли 11 человек, 67 получили многочисленные травмы разной степени тяжести.

Футбол Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы Георге Хаджи, отец полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, заявил, что сын определится со следующей командой не позднее пятницы, информирует Digi Sport.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Футбол Неймар уверен, что вернется в «Барселону» Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что вернется в «Барселону» этим летом, сообщает RMC.

Армия и оружие СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

Экономика Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.

Происшествия Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Происшествия Три человека погибли при пожаре в Дагестане, среди них дети Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года при пожаре в частном доме в другом населённом пункте Кизлярского района Дагестана, селе Кардоновка, погибли два человека.

Политика Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.

Политика Российские медики озвучили неожиданную причину дрожи Меркель Повторение приступа навело медиков на мысль о болезни Паркинсона, диабете, нервном расстройте или опухоли мозга.

Политика Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния, позволивший себя мат в прямом эфире канала «Рустави 2», оскорбил в первую очередь себя.

Здоровье Названа безвредная для здоровья доза шоколада Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Армия и оружие 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму Около 2,5 тысяч десантников высадились в восточной части Крыма, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Наташа Королева разделась догола в поддержку Светланы Лободы Светлана Лобода опубликовала в микроблоге «обнаженную» фотографию, на которой женщина запечатлена в эффектной позе йоги.