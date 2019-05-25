Футбол

«ПСЖ» может продать Паредеса летомSports.ru 11:49

Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро. Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса.
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СМИ: «ПСЖ» может продать Паредеса летом

Спорт-Экспресс12:18

СМИ: Паредес может летом покинуть «ПСЖ»

Матч ТВ10:32

Паредес вновь меняет клуб

Газета.Ru07:49

«ПСЖ» хочет избавиться от Паредеса

Нева Спорт08:42

«ПСЖ» может продать Паредеса летом

Sports.ru11:49

Паредес может покинуть «ПСЖ»

Евро-футбол.ру07:44

«ПСЖ» рассматривает вариант с продажей Паредеса

Чемпионат07:16
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Футбол

«Барселона» и «Валенсия» сыграют в финале Кубка Испании

Барселона и Валенсия сыграют в субботу в финале Кубка Испании.
Обновлено в 00:51
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено вчера в 16:36
Энергетика

Эскалация ударила по ценам на нефть

За неделю цены на нефть упали более чем на 7%. После четырехмесячного роста у международных инвесторов сдали нервы на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем, резким ростом запасов нефти в США.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Заключенный из Великобритании покинул тюрьму на Rolls-Royce

Заключенный тюрьмы в Великобритании покинул исправительное учреждение на автомобиле Rolls-Royce Phantom, на котором его увез личный водитель.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Обновлено в 12:59
Хоккей

Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами

Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Хоккей

Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).
Обновлено в 12:29
Транспорт

Закрытые станции фиолетовой ветки метро заработают 26 мая

Станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", которые в субботу не принимают и не обслуживают пассажиров, откроются в воскресенье, 26 мая, как и планировалось изначально.
Обновлено в 10:58
Здоровье

Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае

Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:59
Общество

Россияне отказались от вина в пользу пива

Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 09:41
Хоккей

Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»

Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР.
Обновлено в 12:42
Хоккей

Финский форвард оценил шансы на победу в матче с Россией

Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу.
Обновлено в 05:44
Космос

Земле угрожают тауриды

Обновлено 23 мая в 13:15
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Хоккей

Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»

Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.
Обновлено в 06:55
Хоккей

Никита Задоров: «Два десятка чернорабочих вышли на лед и перебегали нас»

23 чернорабочих вышли на лед и просто перебегали нас, выиграли матч.
Обновлено в 12:54
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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