Футбол
«ПСЖ» может продать Паредеса летомSports.ru 11:49
Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро. Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса.
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Кино
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»
Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
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Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 04:45
Хоккей
Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией
Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
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Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
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Обновлено в 07:45
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов
Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
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Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»
Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере.
Обновлено в 07:51
Наука
Филологи предложили новый термин для мясных изделий
К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.
Обновлено вчера в 10:29
Хоккей
Кошмар. Финляндия уничтожила российскую мечту
Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Финляндии – 0:1 Чемпионат мира-2019.
Обновлено в 11:35
Спорт
Определились обладатели наград у мужчин на турнире «Московская сабля»
На международном турнире по фехтованию «Московская сабля» стали известны обладатели наград в соревнованиях у мужчин.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Автоспорт
Даниил Квят: Машина вела себя идеально
Даниил Квят в третий раз кряду после Баку и Барселоны пробился в третий сегмент квалификации Гран При Монако и показал неплохое время 1.11,271, уступив времени поула чуть больше секунды.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Третьяк назвал игру финнов четкой и цепкой, и сказал, что россияне боролись до конца Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России высказался о выступлении сборной России против финнов в полуфинале чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 14:32
Космос
SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета
24 мая ракета Falcon 9 от SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал и успешно вывела 60 спутников на орбиту высотой 440 километров.
Обновлено вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская о своем отце: «Он угробил мою жизнь»
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Физики впервые вычислили форму волновой функции электрона
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Происшествия
В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Происшествия
Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста
Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено 23 мая в 11:19
Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 12:10
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17