«ПСЖ» может продать Паредеса летомSports.ru 11:49

Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро. Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса.

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