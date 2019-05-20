Футбол
«ПСЖ» может продать Паредеса летомSports.ru 11:49
Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро. Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса.
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