«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложенияProstoProSport 16:30

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб. Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера. Отмечается, что сам бразилец тоже не прочь сменить обстановку, потому что устал от сложившейся ситуации в Париже.

«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения

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