Футбол

«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млнЧемпионат 14:53

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По сведениям издания, парижский клуб хочет получить за форварда € 50 млн. Сам футболист согласен перебраться в испанский клуб. Если Кавани будет продан, то «ПСЖ» постарается купить нападающего «Лилля» Николя Пепе, которого клуб оценивает в € 70 млн.
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Кавани может перейти в «Атлетико» за €45-50 млн

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СМИ: «ПСЖ» готов продать Кавани за 50 миллионов евро

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«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн

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СМИ: «ПСЖ» готов продать Кавани за 50 миллионов евро

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«Атлетико» может приобрести Кавани за 50 млн

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