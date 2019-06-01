Футбол
«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млнЧемпионат 14:53
По сведениям издания, парижский клуб хочет получить за форварда € 50 млн. Сам футболист согласен перебраться в испанский клуб. Если Кавани будет продан, то «ПСЖ» постарается купить нападающего «Лилля» Николя Пепе, которого клуб оценивает в € 70 млн.
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При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
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Общество
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
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Обновлено в 13:31
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Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
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Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.
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Политика
Мексика и США обсудят введение пошлин пятого июня
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
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Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний
Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
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Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Подмосковье
"В 18:00 на 32 км дороги А-107 в Дмитровском городском округе водитель легкового автомобиля, двигаясь по обочине, зацепил грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем", - сообщили в ведомстве.
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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
До 94 миллионов рублей выделят из областного бюджета на развитие системы видеоидентификации граждан
Аналогичные работы выполнит победитель второго тендера, стоимость работ по которому обойдется областному бюджету в сумму до 53,4 миллиона рублей.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
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Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание
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Обновлено в 17:23
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Семак подарил жене золотую медаль РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подарил своей супруге Анне золотую медаль РПЛ-2018/19.
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Игры
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После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
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Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
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Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
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Названа новая причина вымирания неандертальцев
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Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
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Физикам впервые удалось получить механический солитонный газ
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В связи с аномальным объемом выпавших осадков – около 56 миллиметров за сутки, что составляет 120 процентов от месячной нормы, коммунальными службами города были направлены силы и средства на ликвидацию последствий.
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