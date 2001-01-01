Футбол
«ПСЖ» может приобрести у «Наполи» Кулибали и АлланаМатч ТВ 06:38
«ПСЖ» заинтересован в приобретении двух игроков «Наполи». По информации источника, парижский клуб предпримет еще одну попытку подписать полузащитника Аллана. Зимой неаполитанцы отказались продавать хавбека за 50 миллионов евро.
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Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58
Общество
Владимир Зеленский показал сына
В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошел взрыв
Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.
Обновлено вчера в 05:48
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Обновлено в 03:03
Политика
Саакашвили оценил текущее экономическое состояние Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком».
Обновлено в 04:22
Политика
Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку
Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Происшествия
После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов
По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Ньюкасл» хочет пригласить Моуринью или Венгера
По данным английского издания Daily Mirror, если шейх из ОАЭ Халедом бен Зайедом Аль Нехайяном купит английский "Ньюкасл", а клуб покинет менеджер Рафаэль Бенитес, то руководство команды постарается пригласить на пост главного тренера команды Арсена Венгера или Жозе Моуринью.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве
Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Космос
66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные
Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Футбол
Томь — Уфа 1:0 (1-й тайм)
Обновлено в 03:07
Происшествия
ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Недвижимость
В Казани резко взлетели цены на новостройки
На втором месте, по оценке аналитиков, — Уфа (рост на 17%, до 67,9 тыс. руб за 1 кв. м.), в Москве годовой рост цен на новостройки составил 7%, до 187,6 тыс. руб. за 1 кв. м. По мнению руководителя ЦИАН Алексея Попова, такой глобальный рост обусловлен высоким спросом на жилье.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Политика
Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59