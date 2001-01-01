«ПСЖ» может приобрести у «Наполи» Кулибали и АлланаМатч ТВ 06:38

«ПСЖ» заинтересован в приобретении двух игроков «Наполи». По информации источника, парижский клуб предпримет еще одну попытку подписать полузащитника Аллана. Зимой неаполитанцы отказались продавать хавбека за 50 миллионов евро.

«ПСЖ» может приобрести у «Наполи» Кулибали и Аллана

Происшествия На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство» В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.

Футбол «Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.

Общество Владимир Зеленский показал сына В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.

Происшествия На заводе в Дзержинске произошел взрыв Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.

Политика Саакашвили оценил текущее экономическое состояние Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком».

Политика Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.

Происшествия После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.

Футбол «Ньюкасл» хочет пригласить Моуринью или Венгера По данным английского издания Daily Mirror, если шейх из ОАЭ Халедом бен Зайедом Аль Нехайяном купит английский "Ньюкасл", а клуб покинет менеджер Рафаэль Бенитес, то руководство команды постарается пригласить на пост главного тренера команды Арсена Венгера или Жозе Моуринью.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Шоу-бизнес Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.

Космос 66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Кино Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные» Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.

Политика В Госдуме предложили уволить Сердюкова Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Происшествия ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Гаджеты Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.

Происшествия Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области Четыре несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.

Недвижимость В Казани резко взлетели цены на новостройки На втором месте, по оценке аналитиков, — Уфа (рост на 17%, до 67,9 тыс. руб за 1 кв. м.), в Москве годовой рост цен на новостройки составил 7%, до 187,6 тыс. руб. за 1 кв. м. По мнению руководителя ЦИАН Алексея Попова, такой глобальный рост обусловлен высоким спросом на жилье.

Происшествия В Югре подросток сжег венки у Вечного огня Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.