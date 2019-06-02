Футбол
«ПСЖ» может приобрести у «Наполи» Кулибали и АлланаМатч ТВ 06:38
«ПСЖ» заинтересован в приобретении двух игроков «Наполи». По информации источника, парижский клуб предпримет еще одну попытку подписать полузащитника Аллана. Зимой неаполитанцы отказались продавать хавбека за 50 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Здоровье
В Самарской области устроили массовый отстрел одичавших собак
Стаи одичавших собак бродили по лесам Сызранского и Шигонского районов губернии.
Обновлено в 10:20
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Главу орловской колонии уволят из-за видео с банкетом заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант
Обновлено в 09:58
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16
Футбол
Главный тренер «Уфы» Евсеев: игра забудется, результат останется
Главный тренер "Уфы" Евсеев: игра забудется, результат останется Навязанная соперником игра и проблемы с настроем, стали причинами поражения "Уфы" в матче с "Томью".
Обновлено в 11:40
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
На следующей неделе Петербург прогреется до 30 градусов
Синоптики обещают, что первая летняя рабочая неделя в Петербурге будет непривычно жаркой – столбик термометра поднимется до отметки в +30 градусов.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Спасатели разослали экстренное предупреждение
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайший час на территории Липецкой области ожидается гроза.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Apple пообещала приложение «Калькулятор» на iPad
Обновлено в 10:14
Театры
Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Гаджеты
EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы
Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено в 12:05
Авто
Где в России лучше всего продаются новые пикапы
Обновлено в 06:48
Происшествия
Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района отправлен под арест
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак
Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве
Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25