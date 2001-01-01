«ПСЖ» может приобрести у «Наполи» Кулибали и АлланаМатч ТВ 06:38

«ПСЖ» заинтересован в приобретении двух игроков «Наполи». По информации источника, парижский клуб предпримет еще одну попытку подписать полузащитника Аллана. Зимой неаполитанцы отказались продавать хавбека за 50 миллионов евро.

«ПСЖ» может приобрести у «Наполи» Кулибали и Аллана

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