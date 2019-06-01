ПСЖ может предложить 140 млн евро за РоналдуSoccer.ru 14:07

ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем. Парижане готовы предложить за футболиста 140 млн евро.

ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду

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