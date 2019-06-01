Футбол

ПСЖ может предложить 140 млн евро за РоналдуSoccer.ru 14:07

ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем. Парижане готовы предложить за футболиста 140 млн евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» готов сделать Роналду самым высокооплачиваемым игроком в мире

Sport.ru14:14

«ПСЖ» предлагает Роналду контракт с зарплатой в 50 миллионов за сезон

Советский спорт14:04

«ПСЖ» готов заплатить € 140 млн за Роналду

Чемпионат13:45

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Матч ТВ13:44

СМИ: Роналду может перейти в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс13:12

Роналду может перейти в «ПСЖ»

Газета.Ru14:36

Diario Gol: «ПСЖ» готов предложить 140 млн евро за Роналду

Sports.ru12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Обновлено в 13:51
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву.
Обновлено в 10:21
Футбол

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (Перерыв)

Обновлено в 15:24
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала редкое фото с дочерью

Напомним, Ани Лорак родила дочь в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с котором певица в начале года оформила развод.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В Израиле заявили об обстрелах со стороны Сирии

Израильская армия заявила об обстрелах территории Израиля со стороны Сирии.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

В результате обстрела н.п. Ленинское боевиками ВСУ ранен мирный житель

В результате обстрела ранен мирный житель, мужчина 1959 года рождения.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество

В Чебоксары прилетели звезды Первого канала

В субботу, 1июня, в столицу Чувашии прилетели звезды российского телевидения и известные артисты.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Экономика

Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Егор Крид поделился своей детской фотографией

В честь Дня защиты детей многие звезды публикуют фотографии со своими отпрысками.
Обновлено в 14:34
Общество

Владимир Зеленский показал подросших детей

41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.
Обновлено в 10:07
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка

Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.
Обновлено в 15:08
Политика

КНР расследует возможное нарушение FedEx интересов китайских клиентов

Китай собирается провести расследование в отношении американской почтовой компании FedEx, которую подозревают в нарушении прав и интересов китайских потребителей.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента

В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Москвичи сообщили о нападении активистов антиалкогольного движения

Обновлено в 15:46
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Общество

Средний размер ежедневных трат пенсионеров назвали в Счетной палате

При средней пенсии 14 тысяч рублей пенсионеры в Российской Федерации могут потратить на себя не более 200 рублей в день — это с учетом обязательных расходов на лекарства и жилье.
Обновлено вчера в 11:34
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Полиция обезвредила дебошира с ножом, угрожавшего пассажирам поезда

Полицейские задержали пассажира поезда, следовавшего из Рязани в Москву, который угрожал другим пассажирам ножом.
Обновлено в 15:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное