«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за РоналдуSportbox.RU 13:44

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро. Также португальцу предлагают зарплату 50 миллионов евро за сезон, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

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