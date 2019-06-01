Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за РоналдуSportbox.RU 13:44

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро. Также португальцу предлагают зарплату 50 миллионов евро за сезон, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Роналду может перейти в «ПСЖ»

Газета.Ru14:36

Diario Gol: «ПСЖ» готов предложить 140 млн евро за Роналду

Sports.ru12:55

«ПСЖ» готов заплатить € 140 млн за Роналду

Чемпионат13:45

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Матч ТВ13:44

СМИ: Роналду может перейти в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс13:12

«ПСЖ» готов сделать Роналду самым высокооплачиваемым игроком в мире

Sport.ru14:14

«ПСЖ» предлагает Роналду контракт с зарплатой в 50 миллионов за сезон

Советский спорт14:04
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
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