Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за РоналдуSportbox.RU 13:44

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро. Также португальцу предлагают зарплату 50 миллионов евро за сезон, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Матч ТВ13:44

«ПСЖ» предлагает Роналду контракт с зарплатой в 50 миллионов за сезон

Советский спорт14:04

«ПСЖ» готов заплатить € 140 млн за Роналду

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Газета.Ru14:36

СМИ: Роналду может перейти в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс13:12

«ПСЖ» готов сделать Роналду самым высокооплачиваемым игроком в мире

Sport.ru14:14

Diario Gol: «ПСЖ» готов предложить 140 млн евро за Роналду

Sports.ru12:55
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