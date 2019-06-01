Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за РоналдуSportbox.RU 13:44
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро. Также португальцу предлагают зарплату 50 миллионов евро за сезон, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа
Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
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Обновлено в 17:00
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Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Американец Энтони Смит (32-14) в главном бою турнира UFC в Швеции сотворил сенсацию, победив любимца местной публики Александра Густафссона (18-6).
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Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция
За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
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Происшествия
AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
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В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
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Политика
Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС
Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Раскрыто рабочее название приквела «Игры престолов»
По некоторым сведениям, рабочее название приквела — «Кровавая луна» (Bloodmoon).
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Обновлено в 15:41
Политика
США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
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Энергетика
Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»
«Транснефть» была уведомлена о том, что нефть загрязнена, еще задолго до того, как в апреле белорусы заявили о резком росте содержания хлорорганики в нефти, об этом писали СМИ со ссылкой на источники в российских компаниях, заявил «Ленте.ру» старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.
Обновлено в 11:36
Происшествия
AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии
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Футбол
«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера Джеко
«Интер» согласовал с «Ромой» сумму трансфера нападающего римского клуба Эдина Джеко.
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Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
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Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
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Обновлено в 03:56
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Егор Крид поделился своей детской фотографией
В честь Дня защиты детей многие звезды публикуют фотографии со своими отпрысками.
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Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
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Обновлено в 03:16
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43