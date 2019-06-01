Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за РоналдуSportbox.RU вчера в 13:44
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро. Также португальцу предлагают зарплату 50 миллионов евро за сезон, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
Обновлено вчера в 23:09
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Число претендентов на пост премьера Великобритании достигло 13
Среди других претендентов на пост премьера Великобритании - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид.
Обновлено в 06:48
Политика
Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Происшествия
Объявлена дата похорон погибшего в автокатастрофе Рейеса
Бывший нападающий футбольного клуба «Севилья» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, ранее трагически погибший в автокатастрофе, будет похоронен 3 июня, сообщает 2 июня Mirror.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Общество
На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня
Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Политика
Для получения визы США придется указывать ссылки на свои соцсети
«Госдепартамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях», - сообщил РИА Новости представитель Госдепа.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Политика
МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну
«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:21
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Единоборства
Макгрегор прокомментировал победу Руиса над Джошуа
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, поздравив последнего с впечатляющей победой.
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Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера
32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.
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Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
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Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол
Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»
Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:50