Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за РоналдуSoccer.ru 14:07
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем. Парижане готовы предложить за футболиста 140 млн евро.
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