Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за РоналдуМатч ТВ вчера в 13:44

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро. Также португальцу предлагают зарплату 50 миллионов евро за сезон, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Роналду может перейти в «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 14:36

«ПСЖ» предлагает Роналду контракт с зарплатой в 50 миллионов за сезон

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«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

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СМИ: Роналду может перейти в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 13:12

«ПСЖ» готов заплатить € 140 млн за Роналду

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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