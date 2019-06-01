Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за РоналдуМатч ТВ вчера в 13:44
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро. Также португальцу предлагают зарплату 50 миллионов евро за сезон, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
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Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
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Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Политика
Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США
Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
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Наука
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Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
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Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось
Обновлено вчера в 12:04
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55
Общество
Росрыболовство прокомментировало появление мохнаторуких китайских крабов в Москве-реке
Обновлено 30 мая в 09:48
Космос
Карта ВМС США раскрыла инопланетный город на Луне
Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг в ходе изучения карты Военно-морских сил Соединенных Штатов (ВМС США) обнаружил инопланетный город.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
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В ЛДПР выберут кандидата на пост губернатора Петербурга 2 июня
Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР определит претендента для участия в выборах главы города 2 июня на партийном съезде в Петербурге.
Обновлено 31 мая в 12:38
Теннис
Тима заставили освободить зал для пресс-конференций для Серены Уильямс
Австрийского теннисиста Доминика Тима вынудили прервать пресс-конференцию после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом в 3-м круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Нижегородской области младенец погиб в ДТП
В машине было семь человек, четверо из них дети. Малыш 2018 года рождения погиб на месте.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Кино
Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена
Что еще известно: Ожидалось, что в новой трилогии DC к роли супергероя вернется Бен Аффлек, который играл бэтмена фильмах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».
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Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес
Обновлено вчера в 15:15
Общество
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
С 1 июня 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено 31 мая в 20:09
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Авто
Первый электрический скутер Bajaj назовут Chetak
Обновлено в 02:17
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22