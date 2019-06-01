Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за РоналдуМатч ТВ 13:44
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро. Также португальцу предлагают зарплату 50 миллионов евро за сезон, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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