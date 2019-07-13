Футбол
«ПСЖ» может перехватить Хамеса у «Наполи» из-за задержки с трансферомSport24.ru 03:46
Французский «ПСЖ» заинтересовался полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом. Парижане готовы вступить в борьбу за колумбийца, так как его переход в «Наполи» никак не состоится, сообщает Le10Sport. Сам Хамес хотел бы вновь поработать с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.
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