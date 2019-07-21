Футбол

«ПСЖ» может отдать Неймара в «Реал» в обмен на БэйлаМатч ТВ 12:19

Сообщается, что клубы обсуждают возможность обмена форварда парижан Неймара и нападающего мадридцев Гарета Бэйла. Напомним, что валлийский футболист перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма». В минувшем сезоне 30-летний Бэйл провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах и забил 14 голов.
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