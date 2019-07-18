Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito. По информации источника, парижане могут обменять 27-летнего бразильца на нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу с определённой суммой доплаты.

«ПСЖ» может обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу

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