Футбол

«ПСЖ» может обменять Неймара на КоутиньоProstoProSport 03:06

3 фото
Не исключен вариант, при котором чемпион Лиги 1 пойдет на обмен. Как известно, «Барселона» готова рассмотреть вариант с возвращением на «Камп Ноу» форварда сборной Бразилии Неймара. Ожидается, что «ПСЖ» включит в сделку своего лидера, который, как сообщает пресса, решил покинуть команду этим летом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо

RT на русском04:40

«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо

ProstoProSport03:06

СМИ: «ПСЖ» может отпустить Неймара в «Барселону» в обмен на Коутинью

Sportbox.RU03:30

СМИ: «ПСЖ» может включить Неймара в сделку по Коутиньо

Советский спорт03:11

СМИ: «ПСЖ» может отпустить Неймара в «Барселону» в обмен на Коутинью

Матч ТВ03:30

«ПСЖ» может включить Неймара в сделку по Коутиньо

Sport24.ru02:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Авто

Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России

Обновлено в 04:44
Общество

На нацпроект «Образование» в регионы направят более 155 млрд рублей

Министерство просвещения России выделило для регионов более 155 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Образование», сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста

Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Мантуров доложил Путину об успехах в инвестиционной сфере

По словам Дениса Мантурова, за три года заключено 40 масштабных соглашений.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

В Крым приезжает комиссар СЕ по правам человека

Сообщается, что члены межведомственной комиссии (МВК) были "проинформированы о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович в Крым 7 – 11 октября".
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Авто

Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры

На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
Обновлено вчера в 10:49
Футбол

Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволен

Игрок сборной Андорры снял капюшон с форварда Франции Кильяна Мбаппе во время интервью после матча отбора к чемпионату Европы-2020 (4:0). Судя по выражению лица, Мбаппе шутка не понравилась.
Обновлено в 04:19
Авто

Где в России продаются самые старые автомобили

Эксперты рассказали, где в России продаются самые старые подержанные авто. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на портал Авто.ру.
Обновлено в 04:08
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Футбол

В финале чемпионата мира U-20 сыграют футболисты Украины и Кореи

Обновлено в 02:50
Игры

Иньеста представил PES 2020 с Роналдинью и Месси на обложке

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле

Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла в результате пожара под Нижним Тагилом.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова

Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Общество

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Авто

Названы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade

Стоимость Hyundai Palisade 2020 модельного года начинается с 31 550 долларов (2,036 млн рублей).
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Премьер Японии впервые за 40 лет отправляется с визитом в Иран

В качестве посредника Во время визита в Японию в прошлом месяце Трамп заявил, что с интересом относится к намерению премьера Абэ сыграть роль посредника между Соединенными Штатами и Ираном.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Владимиром Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется в ближайшее время встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:22
Кино

Стоянов рассказал о своей новой юмористической передаче

Обновлено вчера в 15:22
Общество

Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных»

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол

Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня

Обновлено вчера в 06:08
Общество

Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу

Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное