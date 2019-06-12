Футбол
«ПСЖ» может обменять Неймара на КоутиньоProstoProSport 03:06
Не исключен вариант, при котором чемпион Лиги 1 пойдет на обмен. Как известно, «Барселона» готова рассмотреть вариант с возвращением на «Камп Ноу» форварда сборной Бразилии Неймара. Ожидается, что «ПСЖ» включит в сделку своего лидера, который, как сообщает пресса, решил покинуть команду этим летом.
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