«ПСЖ» может обменять Неймара на КоутиньоProstoProSport 03:06

Ожидается, что «ПСЖ» включит в сделку своего лидера, который, как сообщает пресса, решил покинуть команду этим летом. В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо

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