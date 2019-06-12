Футбол

«ПСЖ» может обменять Неймара на КоутиньоProstoProSport 03:06

Ожидается, что «ПСЖ» включит в сделку своего лидера, который, как сообщает пресса, решил покинуть команду этим летом. В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
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СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо

REGNUM07:13

СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо

RT на русском04:40

СМИ: «ПСЖ» может отпустить Неймара в «Барселону» в обмен на Коутинью

Матч ТВ03:30

СМИ: «ПСЖ» может отпустить Неймара в «Барселону» в обмен на Коутинью

Sportbox.RU03:30

СМИ: «ПСЖ» может включить Неймара в сделку по Коутиньо

Советский спорт03:11

«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо

ProstoProSport03:06

«ПСЖ» может включить Неймара в сделку по Коутиньо

Sport24.ru02:47
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
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