«ПСЖ» может купить Гризманна в случае ухода Мбаппе или НеймараSports.ru вчера в 17:25

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может стать трансферной целью «ПСЖ». Парижане постараются купить 27-летнего форварда сборной Франции в случае ухода Килиана Мбаппе или Неймара. Гризманн, ранее отказывавший «Пари Сен-Жермен», теперь не будет категорически против этого перехода.

«ПСЖ» может купить Гризманна в случае ухода Мбаппе или Неймара

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