«ПСЖ» лидирует в борьбе за ПогбаСпорт-Экспресс 19:05

"ПСЖ" собирается заполучить полузащитника сборной Франции Поля Погба в это трансферное окно. Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".

«ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба

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