Футбол

«ПСЖ» лидирует в борьбе за ПогбаСпорт-Экспресс 19:05

3 фото
"ПСЖ" собирается заполучить полузащитника сборной Франции Поля Погба в это трансферное окно. Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» опережает «Реал» и «Ювентус» в борьбе за Погба

Sport24.ru18:29

The Independent: Погба может перейти в «ПСЖ»

Бомбардир.ру11:33

СМИ: «ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба

Матч ТВ17:13

«ПСЖ» вышел в лидеры в борьбе за Погба

Чемпионат17:01

СМИ: «ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба

Sportbox.RU17:13

Погба может перейти в ПСЖ

Soccer.ru13:04

«ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба

Спорт-Экспресс19:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Политика

Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Обновлено в 16:36
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Вовремя чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" неизвестный открыл огонь, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Футбол

Неста стал главным тренером «Фрозиноне»

Алессандро Неста официально назначен главным тренером «Фрозиноне».
Обновлено в 16:56
Политика

The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)

Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher

Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Пилотов сгоревшего SSJ-100 отстранили от полетов

Командир и второй пилот самолета Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", который потерпел крушение в аэропорту "Шереметьево", временно отстранены от полетов.
Обновлено в 11:19
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 14:14
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Наука

Ученые разрабатывают альтернативные катализаторы для сжигания топлива

Специалисты Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН работают над созданием катализаторов для эффективного сжигания низкосортного топлива и промышленных отходов.
Обновлено в 10:16
Политика

Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции

Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Музыка

Костюм Карди Би треснул во время выступления

Эпатажная рэперша Карди Би часто выступает на своих концертах в откровенных костюмах.
Обновлено в 13:04
Наука

Немецкие ученые открыли вечно существующую форму материи

Немецкие ученые из института физики сложных систем Макса Планка и Мюнхенского центра квантовых наук определили, что квазичистицы в квантовых системах могут избежать распада.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД

Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Умерла американская актриса и дизайнер Глория Вандербилт

Обновлено в 12:19
Футбол

Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей.
Обновлено в 17:56
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное