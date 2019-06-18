Футбол
«ПСЖ» лидирует в борьбе за ПогбаСпорт-Экспресс 19:05
"ПСЖ" собирается заполучить полузащитника сборной Франции Поля Погба в это трансферное окно. Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
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Обновлено в 12:42
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Из Чемодановки уехали все цыгане
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Обновлено в 12:31
Армия и оружие
США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
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Экономика
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
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В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
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Неста стал главным тренером «Фрозиноне»
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Обновлено в 16:56
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The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher
Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Пилотов сгоревшего SSJ-100 отстранили от полетов
Командир и второй пилот самолета Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", который потерпел крушение в аэропорту "Шереметьево", временно отстранены от полетов.
Обновлено в 11:19
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
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Общество
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Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Наука
Ученые разрабатывают альтернативные катализаторы для сжигания топлива
Специалисты Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН работают над созданием катализаторов для эффективного сжигания низкосортного топлива и промышленных отходов.
Обновлено в 10:16
Политика
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
Эпатажная рэперша Карди Би часто выступает на своих концертах в откровенных костюмах.
Обновлено в 13:04
Наука
Немецкие ученые открыли вечно существующую форму материи
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Происшествия
Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД
Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
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Энергетика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Умерла американская актриса и дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 12:19
Футбол
Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд
Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей.
Обновлено в 17:56
Политика
Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14