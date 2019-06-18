Футбол
«ПСЖ» лидирует в борьбе за ПогбаСпорт-Экспресс вчера в 19:05
"ПСЖ" собирается заполучить полузащитника сборной Франции Поля Погба в это трансферное окно. Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Вашингтон
Происшествия
В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Сотрудники МВД и ФСБ России задержали еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка (Пензенская область).
Обновлено 16 июня в 04:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено 16 июня в 15:17
Общество
Благосостояние омских семей с детьми за год только снизилось
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Спорт
Зеппельт — о скандале в Чувашии: допинговая культура не поменялась
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал информацию о том, что 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Игры
«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Элтон Джон встретится с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Наряд подчеркивал идеальную фигуру Юлии, чем Пересильд воспользовалась по полной, не надев белье. Смелый поступок оценили модные эксперты.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы II отговаривал принца Гарри от брака с Меган Маркл
Муж королевы Елизаветы II принц Филипп, предположительно, отговаривал принца Гарри от брака с американской актрисой Меган Маркл.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым
Конфликт возник между Ксенией Собчак и редакцией журнала «Hello!», которым руководит Светлана Бондарчук.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
"Эксперт РА" повысил рейтинг банку "Союз" до уровня "ruBBB-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка Союз (АО) до уровня ruBBB -, прогноз стабильный.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств
Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня
На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 05:26
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.
Обновлено вчера в 03:07