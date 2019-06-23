Футбол
ПСЖ лидирует в борьбе за КоутиньоSoccer.ru вчера в 16:44
ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в возвращении Коутиньо.
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«Ювентус» отказался покупать Коутинью, но у игрока остался вариант еще с одним топ-клубом
Sportbox.RUвчера в 16:54
«ПСЖ» — фаворит в борьбе за Коутиньо, «Ювентус» отказался от идеи покупки игрока
Чемпионатвчера в 15:53
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
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Новый мотоцикл Triumph раскуплен за считанные часы
Обновлено вчера в 10:00
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Названы сладости, от которых не толстеют
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Владимир Винокур ради прописки решился на фиктивный брак
В эфире программы «Честное слово» на Первом канале юморист рассказал, что однажды стажировался в театре Оперетты, но для трудоустройства туда обязательно было нужно иметь прописку в Москве.
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Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
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В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Наташа Королева выступает в одежде из 90-х годов
Наташа Королева удивила поклонников выступлением в одежде из 90-х годов.
Обновлено в 01:29
Общество
Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»
Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.
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Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Общество
На следующей неделе в Москву придет осень
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 07:23
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение о грозовых ливнях
Сообщается, что 23 и 24 июня местами в регионах Кубани, в том числе в Краснодаре, ухудшится погода: пройдут сильные дожди с грозами, градом, а ветер может усилиться до 20 м / с. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.
Обновлено в 06:15
Политика
Песков назвал уникальным проектом прямую линию с президентом
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Футбол
Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клуб
Обновлено в 06:57
Политика
Путин заявил, что успех зависит от доверия россиян к власти
Президент РФ Владимир Путин считает, что успех напрямую зависит от доверия россиян к власти.
Обновлено в 05:35
Общество
В Туле из-за сильной грозы объявлено метеопредупреждение
Регион может накрыть сильная гроза. Ожидается, что во время неё порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Обновлено в 06:23
Экономика
В Ленобласти достроили четыре многоэтажки, брошенные «СУ-155»
Как и на других объектах «СУ-155», достройка домов в Янино была поручена банку «Российский капитал», затем контроль за завершением долгостроев перешел к государственной компании «Дом.РФ».
Обновлено вчера в 04:23
Политика
В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию
«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
На новой карте Солнечной системы Элеоноры Латц, которая показывает точные орбитальные траектории более 18 000 небесных объектов, можно найти Марс.
Обновлено 21 июня в 03:03
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38