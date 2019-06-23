ПСЖ лидирует в борьбе за КоутиньоSoccer.ru вчера в 16:44

ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в возвращении Коутиньо.

ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо

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