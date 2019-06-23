Футбол
ПСЖ лидирует в борьбе за КоутиньоSoccer.ru вчера в 16:44
ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в возвращении Коутиньо.
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«Ювентус» отказался покупать Коутинью, но у игрока остался вариант еще с одним топ-клубом
Sportbox.RUвчера в 16:54
«ПСЖ» — фаворит в борьбе за Коутиньо, «Ювентус» отказался от идеи покупки игрока
Чемпионатвчера в 15:53
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Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
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Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
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Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Смотровые площадки с биноклями появились в Петербурге
Смотровые площадки с биноклями появились на Университетской набережной и стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Экс-мэр Читы Анатолий Михалёв, руководивший городом почти 20 лет, скончался в воскресенье утром на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости и.о. главы городского округа "Город Чита" Андрей Ядрищенский.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Митингующие в Тбилиси завершили акцию протеста шествием
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс
Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.
Обновлено в 02:17
Общество
По всей России пройдут акции против политических репрессий
В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Политика
Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением»
Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Театры
Большой театр покажет в Австралии балеты «Спартак» и «Драгоценности»
На гастролях в Австралии, которые пройдут с 23 июня по 8 июля, Большой театр представит два балета: "Спартак" Юрия Григоровича и "Драгоценности" Джорджа Баланчина, сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом»
О сроках договоров клуб не сообщает. ⚡️ Игнатьев, Коченков, Ротенберг и Коломейцев подписали новые соглашения с клубом ✌🏼https://t.co/RF0Jgh4Qed Доброе утро, красно-зеленые! pic.twitter.com/6xazCPmkE8 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 23 июня 2019 г. Ранее «Локомотив» заключил пятилетний контракт с бразильским защитником Серкейрой Мурило.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера в Лондоне
Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено вчера в 18:19
Автоспорт
Хэмилтон заявил, что не чувствует себя недосягаемым
Накануне британец выиграл квалификацию "Гран-при Франции".
Обновлено вчера в 20:17
Политика
При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара
Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Спорт
Россия обыграла Болгарию в Лиге наций
В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено 21 июня в 02:36
Футбол
Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54