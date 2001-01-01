Футбол
«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»Евро-футбол.ру 06:02
"ПСЖ" готов продать нападающего Неймара в "Барселону", сообщает Goal. По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Обновлено в 08:07
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
Обновлено в 08:41
Происшествия
Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех
Обновлено в 07:26
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем
По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева
Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 06:53
Происшествия
СК завел дело после взрыва на заправке в Ингушетии
Следователи завели уголовное дело после взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В доме Атамбаева после штурма работает следственно-оперативная группа
Следственно-оперативная группа продолжает вести обыск в резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области спустя три дня после штурма.
Обновлено в 09:57
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Футбол
Фалькао согласовал контракт с «Галатасараем»
Обновлено в 08:40
Хоккей
«Барыс» обыграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана
Обновлено в 10:00
Политика
Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:38
Общество
Маловодный период на Волге не привел к сокращению рыбы, заявил Кобылкин
Маловодный период на Волге не привёл к сокращению рыбы, ситуация больше нагнетается, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
Honor Vision – смарт-телевизор от Huawei на HarmonyOS
На следующий день после презентации новой операционной системы Huawei HarmonyOS в Пекине были представлены первые устройства под её управлением – смарт-телевизор Honor Vision и его более продвинутая модель Honor Vision Pro.
Обновлено в 09:50
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09