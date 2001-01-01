Футбол

«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»Евро-футбол.ру 06:02

"ПСЖ" готов продать нападающего Неймара в "Барселону", сообщает Goal. По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
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В ПСЖ рассказали, что нужно сделать «Барселоне» для трансфера Неймара

Soccer.ru04:47

Goal.com: «ПСЖ» хочет за Неймара Коутиньо, Семеду и 50 млн евро

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Стало известно, какую компенсацию за Неймара хочет получить «ПСЖ» от «Барселоны»

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Стало известно, какую компенсацию за Неймара хочет получить «ПСЖ» от «Барселоны»

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«ПСЖ» назвал условия для продажи Неймара в «Барселону»

Metaratings08:13

СМИ: «ПСЖ» готов пойти на уступки «Реалу» в трансфере Неймара, лишь бы не продавать игрока «Барселоне»

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СМИ: «ПСЖ» готов пойти на уступки «Реалу» в трансфере Неймара, лишь бы не продавать игрока «Барселоне»

Матч ТВ01:51
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
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Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

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Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие

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Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына

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На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины

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СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

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Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
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В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

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Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

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По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.
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СК завел дело после взрыва на заправке в Ингушетии

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Рибери может оказаться в «Локомотиве»

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Названы самые распространенные фамилии в России

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Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
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Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине

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В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом

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Фалькао согласовал контракт с «Галатасараем»

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На следующий день после презентации новой операционной системы Huawei HarmonyOS в Пекине были представлены первые устройства под её управлением – смарт-телевизор Honor Vision и его более продвинутая модель Honor Vision Pro.
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Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
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