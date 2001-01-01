Футбол
«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»Евро-футбол.ру 06:02
"ПСЖ" готов продать нападающего Неймара в "Барселону", сообщает Goal. По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Происшествия
На оппозиционной акции в центре Петербурга задержаны несколько человек
Позже появилась информация о том, что задержана также еще одна женщина. К 14:30 количество участников акции достигло около двухсот человек.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Политика
El Mundo (Испания): 20 лет «управляемой демократии» Владимира Путина (El Mundo)
Начинают проявляться некоторые противоречия, ставшие результатом так и не завершенной либерализации: ухудшение условий жизни из-за кризиса последних лет привело к снижению его популярности и правительства даже в глубинке, но грядущие реформы могут нарушить хрупкое политическое равновесие, обеспечивающее власть Путина.
Обновлено в 10:24
Общество
Пресс-служба Горбачева отреагировала на новости о его нездоровье
Нет никаких оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявили "Интерфаксу" в его пресс-службе.
Обновлено в 04:21
Общество
Московские школьники привезли с олимпиады в Венгрии две медали
Международная олимпиада по астрономии и астрофизике прошла в городе Кестхей Школьники из Москвы привезли золотую и серебряную медали с прошедшей в Венгрии Международной олимпиады по астрономии и астрофизике.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Общество
В Минкомсвязи не ждут быстрого развития технологии 5G в России
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что рассчитывать на быстрое развитие технологии 5G в России не стоит, так как у сотовых операторов еще не окупились затраты на 3G и 4G.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле района села Калиново со стороны ВСУ
Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»
Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа.
Обновлено в 11:19
Авто
Австралийцы сделали ретроприцеп для патриотов
Обновлено в 10:30
Религия
РПЦ предложила «русскому экзархату» войти в ее состав
От имени патриарха Кирилла руководитель управления патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Антоний обратился к так называемому "русскому экзархату" в Западной Европе с предложением войти в состав Московского патриархата.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Петербурге арестован учитель за изнасилование школьницы 8 лет назад
Как ранее сообщал РЕН ТВ, 5 августа в полицию Северной столицы обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что около восьми лет назад ее неоднократно насиловал школьный преподаватель.
Обновлено в 10:43
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
В марте DSM подсчитал, что за последние пять лет в России почти в два раза выросли и продажи антидепрессантов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии, сообщили СМИ
В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба.
Обновлено в 11:45
Гаджеты
Миллион долларов заплатит Apple за выявление уязвимостей в iPhone
За удаленный доступ к ядру смартфона без каких-либо действий со стороны владельца телефона будет выдан приз в размере миллион долларов, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов
В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Был задержан Борис Золотаревский – член штаба Ивана Жданова, который со сцены призвал прогуляться к администрации президента.
Обновлено в 11:30