"ПСЖ" готов продать нападающего Неймара в "Барселону", сообщает Goal. По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.

«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»

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