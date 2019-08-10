Футбол
СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»РИА Новости 04:47
Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es. Как отмечает издание, 27-летний бразильский форвард пока не ответил на предложение.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Вашингтон
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В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
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Чемпион мира Энди Руис получит 9 миллионов долларов за реванш против Энтони Джошуа. В первом бою Руис заработал 6 миллионов.
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Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports
Известный португальский тренер Жозе Моуринью вошёл в состав команды Sky Sports, сообщает официальный сайт телеканала.
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Транспорт
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Общество
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Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
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Обновлено в 03:00
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Авто
Что будет, если поставить колеса с большим вылетом - вы точно знаете?
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Происшествия
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Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
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