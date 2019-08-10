Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es. Как отмечает издание, 27-летний бразильский форвард пока не ответил на предложение.

СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»

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