Испанское издание AS утверждает, что представители «ПСЖ» и «Реала» ведут активные переговоры о переходе форварда французского клуба Неймара. При этом, по данным AS, парижане рассчитывают получить не только денежную компенсацию, но и 19-летнего бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

«ПСЖ» хочет включить в сделку по Неймару вингера «Реала» Винисиуса

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