Футбол

«ПСЖ» хочет включить Паредеса в сделку по Милинкович-СавичуЧемпионат 04:09

Чтобы уменьшить сумму трансфера, бразилец хочет включить в сделку хавбека Леандро Паредеса, приобретённого у «Зенита» в зимнее трансферное окно за € 47 млн. Ранее сообщалось, что на Милинкович-Савича также претендует туринский «Ювентус».
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«ПСЖ» хотят включить экс-игрока «Зенита» в сделку по Милинкович-Савичу

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«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу

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