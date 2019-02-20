Футбол
«ПСЖ» хочет включить Паредеса в сделку по Милинкович-СавичуЧемпионат 04:09
Чтобы уменьшить сумму трансфера, бразилец хочет включить в сделку хавбека Леандро Паредеса, приобретённого у «Зенита» в зимнее трансферное окно за € 47 млн. Ранее сообщалось, что на Милинкович-Савича также претендует туринский «Ювентус».
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