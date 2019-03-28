«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатойВести.Ru 05:11

с чего всё началось

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский "Реал". Руководство "ПСЖ" готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.

Футбол «Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Наполи» Диавара 21-летний Диавара перешёл в «Наполи» летом 2016 года из «Болоньи». Сумма трансфера составила € 14,5 млн.

Общество Европа окончательно запретила пластиковую посуду Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.

Политика Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.

Наука ЦАГИ начнёт эксперименты с моделью Ил-276 к концу осени Разработке модели предшествовали комплексные исследования, проведенные Центральным аэрогидродинамическим институтом совместно со специалистами предприятия «Ил».

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Гаджеты Складной смартфон Xiaomi показали на видео Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально.

Экономика Правительство обсуждает новое применение системы «Платон» Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.

Политика Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Футбол Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед» Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Политика Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.

Авто Kia представила два новых кроссовера Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.

Транспорт Гаишников передумали отстранять от выдачи госномеров Комитет Госдумы по транспорту подготовил поправки, которые позволят сохранить за подразделениями ГИБДД право на выдачу госномеров, которое по новому закону передали частным фирмам, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 28 марта.

Происшествия В Москве на ребенка упали интерактивные ворота Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, на гулявшего мальчика упали интерактивные футбольные ворота.

Политика Авиационное управление США заявило о безопасности Boeing 737 MAX Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в США после авиакатастрофы в Эфиопии Глава Федерального авиационного управления США Дэниел Элуэлл на слушаниях в Сенате заявил, что ведомство уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС.

Авто В России подорожали модели Genesis 2019 года Исходя из мониторинга цен экспертов сайта «Цена-Авто» было выяснено, что премиум-бренд Genesis поднял стоимость всех своих автомобилей 2019 модельного ряда.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Политика За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.

Гаджеты Apple снова извинилась за неисправные клавиатуры MacBook Поскольку проблемы с клавиатурами MacBook третьего поколения Apple сохраняются, представитель компании публично признал существующую проблему и извинился.

Политика Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.