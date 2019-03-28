Футбол
«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатойВести.Ru 05:11
Французский клуб "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский "Реал". Руководство "ПСЖ" готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщает испанское издание El Mundo, руководство ПСЖ собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой более €40 млн в год.RT на русском04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 08:35
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке
В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость
По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
Обновлено в 10:09
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Кино
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Культура
«Секс в большом городе» получит продолжение
Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Самый пожилой полицейский Британии поймал преступника после погони
Самый пожилой полицейский Великобритании, 74-летний констебль Кит Смит, устроил погоню за правонарушителем и в итоге поймал его.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения
Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Общество
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено вчера в 15:09
Гаджеты
Роскачество выбрало лучший смартфон
Роскачество совместно с ICRT, Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний, завершило очередное исследование смартфонов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Энергетика
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%
Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
СМИ раскрыли схему создания ОПС и вывода денег по «делу Абызова»
Бывший министр "Открытого правительства" России Михаил Абызов создал организованное преступное сообщество (ОПС) не позднее 2011 года, то есть за год до прихода в правительство.
Обновлено в 04:12
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Музыка
Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге
Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Музыка
Тизер клипа Rammstein разозлил еврейское сообщество
Обновлено в 06:26
Футбол
Ахметов: «Девушки пишут в инстаграме, даже жениться предлагали»
Как-то раз даже жениться предлагали.
Обновлено в 10:06
Общество
РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Обновлено в 09:59
Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театре
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23