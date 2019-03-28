«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатойВести.Ru 05:11

с чего всё началось

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский "Реал". Руководство "ПСЖ" готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.

Общество В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.

Армия и оружие В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.

Здоровье Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.

Технологии Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.

Кино Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.

Культура «Секс в большом городе» получит продолжение Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".

Происшествия Самый пожилой полицейский Британии поймал преступника после погони Самый пожилой полицейский Великобритании, 74-летний констебль Кит Смит, устроил погоню за правонарушителем и в итоге поймал его.

Происшествия Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Политика Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.

Общество ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

Гаджеты Роскачество выбрало лучший смартфон Роскачество совместно с ICRT, Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний, завершило очередное исследование смартфонов.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Политика Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.

Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Энергетика Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.

Происшествия СМИ раскрыли схему создания ОПС и вывода денег по «делу Абызова» Бывший министр "Открытого правительства" России Михаил Абызов создал организованное преступное сообщество (ОПС) не позднее 2011 года, то есть за год до прихода в правительство.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Музыка Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.

Политика Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Общество Мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Общество РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.