Футбол

«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатойВести.Ru 05:11

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский "Реал". Руководство "ПСЖ" готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как сообщает испанское издание El Mundo
, руководство ПСЖ собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой более €40 млн в год.
RT на русском04:10

Подробнее о событии

«ПСЖ» готов поднять зарплату Мбаппе до €40 млн в год, чтобы он не ушел в «Реал»

Sport24.ru04:40

СМИ: «ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

Спорт-Экспресс03:32

El Mundo: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более 40 млн евро в год

Sports.ru03:31

«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт и сделает самым высокооплачиваемым игроком в мире

Матч ТВ02:53

«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт и сделает самым высокооплачиваемым игроком в мире

Sportbox.RU02:53

«ПСЖ» готов платить Мбаппе более € 40 млн в год

Sport.ru04:58

Источник: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более € 40 млн в год

Чемпионат02:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 08:35
Общество

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП

Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке

В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12
Здоровье

Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость

По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 03:55
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Кино

Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Культура

«Секс в большом городе» получит продолжение

Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Самый пожилой полицейский Британии поймал преступника после погони

Самый пожилой полицейский Великобритании, 74-летний констебль Кит Смит, устроил погоню за правонарушителем и в итоге поймал его.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения

Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Общество

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено вчера в 15:09
Гаджеты

Роскачество выбрало лучший смартфон

Роскачество совместно с ICRT, Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний, завершило очередное исследование смартфонов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

СМИ раскрыли схему создания ОПС и вывода денег по «делу Абызова»

Бывший министр "Открытого правительства" России Михаил Абызов создал организованное преступное сообщество (ОПС) не позднее 2011 года, то есть за год до прихода в правительство.
Обновлено в 04:12
Общество

В Петербурге спасли старейшую пирожковую на Московском проспекте

Обновлено в 08:45
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Музыка

Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге

Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Транспорт

«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании

Обновлено в 04:40
Музыка

Тизер клипа Rammstein разозлил еврейское сообщество

Обновлено в 06:26
Футбол

Ахметов: «Девушки пишут в инстаграме, даже жениться предлагали»

Как-то раз даже жениться предлагали.
Обновлено в 10:06
Общество

РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Обновлено в 09:59
Футбол

Семак посетил балет в Мариинском театре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное