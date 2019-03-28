Футбол

«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатойВести.Ru 05:11

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский "Реал". Руководство "ПСЖ" готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.
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Как сообщает испанское издание El Mundo
, руководство ПСЖ собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой более €40 млн в год.
RT на русском04:10

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«ПСЖ» готов поднять зарплату Мбаппе до €40 млн в год, чтобы он не ушел в «Реал»

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«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт и сделает самым высокооплачиваемым игроком в мире

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Источник: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более € 40 млн в год

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СМИ: «ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

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«ПСЖ» готов платить Мбаппе более € 40 млн в год

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El Mundo: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более 40 млн евро в год

Sports.ru03:31
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