«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатойВести.Ru 05:11

с чего всё началось

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский "Реал". Руководство "ПСЖ" готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.

Политика Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.

Экономика En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами» «Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.

Единоборства Боец UFC Барбоза поставил Фергюсона выше Нурмагомедова Бразильский боец UFC Эдсон Барбоса заявил, что американец Тони Фергюсон является настоящим чемпионом организации в лёгком весе.

Экономика QIWI планирует платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли Компания планирует распределять от 65% до 85% от скорректированной чистой прибыли за 2019 год, начиная с первого квартала 2019 года.

Экономика «Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента» Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника на рынке.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Театры Актер Волковского театра сравнил Евгения Марчелли с Остапом Бендером Сегодня в Волковском театре на встрече с труппой актеры высказали свое мнение относительно грядущего объединения и оценил речь художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

Энергетика «Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.

Армия и оружие Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.

Происшествия При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 человек Все 13 военнослужащих, находившихся на потерпевшем крушение вертолете МИ-8, погибли, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Авто Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Происшествия Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом Бывший петербургский полицейский Вячеслав Кобец подал в суд на компанию "ТНТ-Телесеть" из-за сцены секса с применением пистолета в сериале "Мертвое озеро".

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Происшествия В Пенсионном фонде Дагестана проходят обыски Сотрудники правоохранительных органов проводят спецмероприятия в здании отделения пенсионного фонда РФ по Дагестану.

Армия и оружие Раскрыты сроки готовности российского «Охотника» Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Армия и оружие Эффект «весеннего перемирия» продлился всего три дня, заявил Лукашевич Эффект "весеннего перемирия" в Донбассе стал одним из кратчайших за всю историю объявления там режимов тишины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Шоу-бизнес Валерия вышла в свет в полупрозрачном платье На мероприятие в Кремлевском дворце Валерия пришла в полупрозрачном черном платье от Oscar de la Renta с гороховым принтом.

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.