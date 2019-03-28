Футбол
«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатойВести.Ru 05:11
Французский клуб "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе, на которого претендует мадридский "Реал". Руководство "ПСЖ" готово значительно повысить зарплату 20-летнему французу, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в составе парижан.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщает испанское издание El Mundo, руководство ПСЖ собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой более €40 млн в год.RT на русском04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Общество
Беглова угостили чаем в пирожковой на Московском проспекте
Обновлено в 06:39
Политика
Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии
Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Единоборства
Боец UFC Барбоза поставил Фергюсона выше Нурмагомедова
Бразильский боец UFC Эдсон Барбоса заявил, что американец Тони Фергюсон является настоящим чемпионом организации в лёгком весе.
Обновлено в 08:28
Экономика
QIWI планирует платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли
Компания планирует распределять от 65% до 85% от скорректированной чистой прибыли за 2019 год, начиная с первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:52
Экономика
«Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента»
Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника на рынке.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Футбол
Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезона
Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане, на которого претендует "Реал", не против уйти из команды, информирует Marca.
Обновлено в 01:30
Театры
Актер Волковского театра сравнил Евгения Марчелли с Остапом Бендером
Сегодня в Волковском театре на встрече с труппой актеры высказали свое мнение относительно грядущего объединения и оценил речь художественного руководителя театра Евгения Марчелли.
Обновлено в 04:11
Энергетика
«Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении
В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях
Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 человек
Все 13 военнослужащих, находившихся на потерпевшем крушение вертолете МИ-8, погибли, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 07:21
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом
Бывший петербургский полицейский Вячеслав Кобец подал в суд на компанию "ТНТ-Телесеть" из-за сцены секса с применением пистолета в сериале "Мертвое озеро".
Обновлено в 06:46
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Пенсионном фонде Дагестана проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят спецмероприятия в здании отделения пенсионного фонда РФ по Дагестану.
Обновлено в 07:56
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Космос
Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Эффект «весеннего перемирия» продлился всего три дня, заявил Лукашевич
Эффект "весеннего перемирия" в Донбассе стал одним из кратчайших за всю историю объявления там режимов тишины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Валерия вышла в свет в полупрозрачном платье
На мероприятие в Кремлевском дворце Валерия пришла в полупрозрачном черном платье от Oscar de la Renta с гороховым принтом.
Обновлено в 08:46
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Энергетика
«Газпром нефть» не планирует выходить из проекта «Хунин-6» в Венесуэле
"Газпром нефть" не планирует выходить из проекта "Хунин-6" в Венесуэле, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
Обновлено в 08:24