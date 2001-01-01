Футбол
"ПСЖ" проявляет интерес к защитнику "Марселя" Жордану Амави, утверждает Paris United. Спортивный директор парижан Антеро Энрике уже провел встречу с представителем 24-летнего игрока. Также интерес к французу проявляют два испанских клуба.
Спорт-Экспресс20:23
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Футбол
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
Обновлено в 18:05
Футбол
Сергей Семак: победила та команда, которая больше заслуживала
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения от чешской "Славии" в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (0:2) признался, что в матче победила та команда, которая того и заслуживала.
Обновлено в 17:56
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Обновлено в 16:37
Футбол
Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы
Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено в 11:16
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком года по версии Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело
"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол
Маурицио Сарри: «Игроки „Челси“ сделали много тактических ошибок»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "МОЛ-Види" (2:2).
Обновлено в 16:28
Футбол
«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте
Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Ренн» победил «Астану», «Яблонец» обыграл киевское «Динамо»
"Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.
Обновлено в 15:04
Футбол
Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию
Обновлено в 08:28
Футбол
БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв ПАОК
БАТЭ одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с ПАОКом.
Обновлено в 14:52
Футбол
Лионель Месси может перейти в «Интер»
Обновлено в 11:40
Футбол
Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено в 18:48
Футбол
Куинси Промес: «Увидимся в следующем году, Европа!»
Нападающий «Севильи» Куинси Промес поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 15:47