Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести защитника «Марселя»
Спорт-Экспресс
20:23

"ПСЖ" проявляет интерес к защитнику "Марселя" Жордану Амави, утверждает Paris United. Спортивный директор парижан Антеро Энрике уже провел встречу с представителем 24-летнего игрока. Также интерес к французу проявляют два испанских клуба.
Спорт-Экспресс20:23

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«ПСЖ» хочет приобрести защитника «Марселя»

Спорт-Экспресс20:23

«Барселона» интересуется защитником «Лиона»

Евро-футбол.ру16:48

Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»

Матч ТВ14:59

Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»

Sportbox.RU14:59

«ПСЖ» проявляет интерес к Бензема

Чемпионат14:11

Бензема может сменить Кавани в ПСЖ

Soccer.ru07:41
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Футбол

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
Обновлено в 18:05
Футбол

Сергей Семак: победила та команда, которая больше заслуживала

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения от чешской "Славии" в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (0:2) признался, что в матче победила та команда, которая того и заслуживала.
Обновлено в 17:56
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Обновлено в 16:37
Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено в 11:16
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком года по версии Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол

Маурицио Сарри: «Игроки „Челси“ сделали много тактических ошибок»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "МОЛ-Види" (2:2).
Обновлено в 16:28
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Ренн» победил «Астану», «Яблонец» обыграл киевское «Динамо»

"Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.
Обновлено в 15:04
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено в 08:28
Футбол

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв ПАОК

БАТЭ одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с ПАОКом.
Обновлено в 14:52
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено в 18:48
Футбол

Куинси Промес: «Увидимся в следующем году, Европа!»

Нападающий «Севильи» Куинси Промес поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 15:47
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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