Футбол
"ПСЖ" проявляет интерес к защитнику "Марселя" Жордану Амави, утверждает Paris United. Спортивный директор парижан Антеро Энрике уже провел встречу с представителем 24-летнего игрока. Также интерес к французу проявляют два испанских клуба.
Спорт-Экспрессвчера в 20:23
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Футбол
«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках
В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
«Милан» впервые в XXI веке не вышел из группы в еврокубке
«Милан» впервые с сезона-1999/00 не вышел из группы в еврокубковом турнире. 19 лет назад это случилось в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы
Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
«Види» и «Челси» сыграли вничью
В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" сыграл вничью с "Види".
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело
"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
«Арсенал» – «Карабах». Косьельни сыграл впервые в сезоне после травмы
Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни принял участие в матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:0). 33-летний француз впервые в сезоне вышел на поле после того, как в мае получил разрыв ахиллова сухожилия.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»
"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Лионель Месси может перейти в «Интер»
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
«Дижон» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции по футболу 15 декабря 2018 года
«Пари Сен-Жермен» «Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 44 очка, что на 13 больше, чем у идущего вторым «Лилля».
Обновлено вчера в 23:55