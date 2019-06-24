Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести вратаря «Аякса»Спорт-Экспресс вчера в 20:44
Как сообщает A Bola, спортивный директор парижан Леонардо считает голкипера "Аякса" Андре Онана альтернативным вариантом, если не удастся договориться с "Миланом" по Джанлуиджи Доннарумме. Отмечается, что первая встреча между Леонардо и агентом камерунского вратаря состоялась 10 дней назад.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Политика
В России назвали условия транзита газа через Украину
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Культура
Госдума пригласила Николая Коляду в общественный совет по культуре
Драматурга Николая Коляду пригласили в общественный совет при комитете по культуре.
Обновлено в 01:46
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной
23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье
Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
В Братске обсудили реализацию федерального проекта «Чистый воздух»
Сегодня, 24 июня, в Братске обсудили реализацию федерального проекта "Чистый воздух" в рамках рабочего совещания под руководством председателя правительства Руслана Болотова и руководителя проектного офиса проекта Александра Власова.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом
Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.
Обновлено в 00:34
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Путешествия
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Авто
В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16%
Обновлено в 00:46
Музыка
Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет
Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
Обновлено в 01:22
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 12:28