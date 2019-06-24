Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести вратаря «Аякса»Спорт-Экспресс вчера в 20:44
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Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Собянин спас Наталью Фатееву от голодной смерти
В конце нынешнего года легендарной актрисе Наталье Фатеевой, звезде фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи», исполнится 85.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Политика
Сколько потеряет Грузия без российских туристов
В Грузии провели исследование, чтобы выяснить, сколько потеряет страна от "туристического эмбарго" со стороны России, передает "Грузия Онлайн".
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Внезапная проверка боеготовности проходит в войсках и силах ЦВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что в настоящий момент в войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) проводится внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:02
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
В Черногории арестовали казино сына Тельмана Исмаилова
В Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова, который является сыном бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман отважилась на снимок топлес
52-летняя Николь Кидман выглядит необычайно молодо для своего возраста.
Обновлено в 02:09
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать
В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей
Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:14
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Интернет
Microsoft запретила использование еще одной программы конкурентов
Представители американской корпорации Microsoft крайне скептически относятся к использованию своими сотрудниками сервисом своих конкурентов.
Обновлено в 03:27
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Общество
Школьник Путин набрал 300 баллов за ЕГЭ
Выпускник гимназии из города Северск в Томской области Александр Путин набрал 300 баллов за три ЕГЭ.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии
Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.
Обновлено в 02:16