Футбол
«ПСЖ» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Паредеса
«ПСЖ» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу ПаредесаНева Спорт01:38
Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес попал в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермен». Как сообщает Paris United, представители парижской команды уже начали вести переговоры с «Зенитом» по вопросам возможного трансфера.
Нева Спорт01:38
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ПСЖ готов купить Паредеса 25 млн евро. «Зенит» не хочет его отпускать до конца сезона
Sports.ruвчера в 16:23
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Футбол
КДК даст оценку оскорбительным выкрикам фанатов «Спартака»
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин сообщил, что в КДК будут переданы материалы по поведению болельщиков «Спартака» на матче 16-го тура Премьер-лиги с «Локомотивом».
Обновлено в 04:53
Футбол
На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей
Как сообщает sports.ru, на главном стадионе Тулы ожидается примерно 10 тысяч зрителей, гостей поддержат около 700 болельщиков.
Обновлено в 05:04
Футбол
Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции
Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Ростов-Арену» в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА
На стадионе "Ростов-Арена" в воскресенье во время матча "Ростов" - ЦСКА на большом экране заставки оформили в виде популярной компьютерной игры GTA, сообщил корреспондент RostovGazeta.
Обновлено в 05:01
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020
Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»
Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
Обновлено в 02:33
Футбол
Ундер может перейти из «Ромы» в «Арсенал»
По данным итальянских СМИ, скауты лондонского клуба наблюдали за игрой турецкого футболиста в матче "Ромы" с "Интером" (2:2) в 14-м туре Серии А. Сумма трансфера 21-летнего футболиста в "Арсенал" может составить приблизительно 56 миллионов евро.
Обновлено в 04:31
Футбол
Юрген Клопп: «Ориги может стать важным игроком для „Ливерпуля“»
Обновлено в 04:08
Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить 43 млн рублей долгов
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ряд исков на общую сумму около 43 млн рублей к футбольному клубу «Тосно», который объявил себя банкротом в 2017 году.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А
В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»
«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
Жена Боккетти: «Сальваторе хочет получить российское гражданство»
Екатерина Боккетти, жена защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, призналась, что её муж хочет получить российский паспорт.
Обновлено в 05:01
Футбол
Диего Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике
Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский "Дорадос де Синалоа", попытался ударить одного из фанатов после матча с "Атлетико Сан-Луис", сообщает Milenio.
Обновлено в 04:45
Футбол
Озил не сыграет с «Тоттенхэмом» из-за травмы спины
Обновлено в 04:03
Футбол
УЕФА создаст третий еврокубковый турнир
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир.
Обновлено в 05:01