Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести футболиста «Зенита»
Газета.Ru
вчера в 19:17

Отмечается, что действующий чемпион Франции готов приобрести хавбека в зимнее трансферное окно за $25 млн, однако "Зенит" хочет сохранить аргентинца до конца сезона. Паредес в нынешнем сезоне чемпионата России принял участие в 13 матчах, в которых забил два мяча и отдал две передачи.
Газета.Ruвчера в 19:17

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:21, Ашберн
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