Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Виллиана в последний день трансферного окнаSport24.ru 01:49

«ПСЖ» ищет замену нападающему Неймару, выбывшему из-за травмы на 10 недель, и в этой связи обратил внимание на полузащитника «Челси» Виллиана. По информации Sky Sports, парижский клуб хочет сделать предложение по 30-летнему вингеру в последний день трансферного окна.
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«ПСЖ» хочет подписать Виллиана в последний день трансферного окна

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