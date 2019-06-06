Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Наваса на замену БуффонуСпорт-Экспресс вчера в 17:32
Руководство "ПСЖ" занимается поисками нового вратаря. По информации Marca, Кейлор Навас из "Реала" может заменить Джанлуиджи Буффона в парижском клубе. В среду было объявлено, что "ПСЖ" не будет подписывать новый контракт с итальянцем, поэтому он станет свободным агентом.
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Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
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В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
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Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метрополитена
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В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
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Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
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Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку
Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:51
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"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
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Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
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Ветерана не приняли в санаторий и посоветовали «умирать дома»
В Краснодарском крае 86-летнего ветерана труда отказались принять в санатории, мотивировав это тем, что он слишком стар для прохождения лечения в учреждении.
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Geely увеличивает в России гарантию на свои автомобили
Обновлено в 02:34
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Представлен обновлённый Renault Koleos
Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
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Всемирный банк ухудшил прогноз по российской экономике
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Российская противоракета поставила американские СМИ в ступор
Испытательный пуск новейшей российской ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане поставил западных военных экспертов в тупик.
Обновлено вчера в 10:20
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Трое бывших военных предъявили иск к Минобороны
Как рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права», при проведении танковых стрельб военнослужащие попали в сектор прямого огневого поражения.
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Кино
Джулия Робертс рассказала, каким должен был быть финал «Красотки»
Актриса Джулия Робертс в одном из своих интервью рассказала, каким задумывался финал фильма «Красотка», где она сыграла главную роль.
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Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
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