Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Наваса на замену БуффонуСпорт-Экспресс вчера в 17:32

Руководство "ПСЖ" занимается поисками нового вратаря. По информации Marca, Кейлор Навас из "Реала" может заменить Джанлуиджи Буффона в парижском клубе. В среду было объявлено, что "ПСЖ" не будет подписывать новый контракт с итальянцем, поэтому он станет свободным агентом.
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