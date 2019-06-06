Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Наваса на замену БуффонуСпорт-Экспресс вчера в 17:32
Руководство "ПСЖ" занимается поисками нового вратаря. По информации Marca, Кейлор Навас из "Реала" может заменить Джанлуиджи Буффона в парижском клубе. В среду было объявлено, что "ПСЖ" не будет подписывать новый контракт с итальянцем, поэтому он станет свободным агентом.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Ради отношений с Батрутдиновым Бузова застрахует себя на 5 млн рублей
Осенью выйдет в эфир новое шоу под названием «План Б». Главными героями проекта станут Батрутдинов и Бузова, которые в очередной раз на глазах всей страны будут пытаться построить личную жизнь с кем-либо из участников шоу.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения
Глава Минздрава Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о главных элементах системы здравоохранения, обеспечивающих потребности каждого гражданина.
Обновлено в 09:30
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей
По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Гаджеты
Xiaomi и Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay
Китайский производитель смартфонов Xiaomi и платёжная система Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:47
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Технологии
Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе
На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Автоспорт
Команды получили проект регламента на 2021-й
В FIA отправили командам на обсуждение проект нового регламента на сезон 2021 года – с изменением формата уик-энда.
Обновлено в 11:57
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Экономика
Кудрин считает дело Калви «шоком для экономики»
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви «шоком» для российской экономики.
Обновлено в 03:12
Общество
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп предупредил Китай о возможном повышении пошлин
Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Пекин о возможности очередного повышения пошлин, отметив при этом, что в торговых переговорах с Китаем происходит много "интересного".
Обновлено в 04:34
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Игры
Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis
THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Игры
Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia
With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Хоккей
«Куньлунь» подписал канадского защитника Тревора Мерфи
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
«Новая газета» нашла новые косвенные улики переброски в ДНР комплекса «Бук», который мог сбить пассажирский Boeing
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально
Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A.
Обновлено в 09:24
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04