Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Наваса на замену БуффонуСпорт-Экспресс вчера в 17:32

Руководство "ПСЖ" занимается поисками нового вратаря. По информации Marca, Кейлор Навас из "Реала" может заменить Джанлуиджи Буффона в парижском клубе. В среду было объявлено, что "ПСЖ" не будет подписывать новый контракт с итальянцем, поэтому он станет свободным агентом.
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Навас оставил без ответа приглашение в сборную Коста-Рики

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«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за вратаря «Реала» Наваса

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Навас может заменить Буффона в «ПСЖ»

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Газета.Ru12:59

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Sports.ru02:49

ПСЖ намерен пригласить вратаря «Реала» вместо Буффона

Известиявчера в 22:49

ПСЖ работает над трансфером голкипера «Реала»

Soccer.ruвчера в 20:41
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СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
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Xiaomi и Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay

Китайский производитель смартфонов Xiaomi и платёжная система Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay, сообщает vc.ru.
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Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
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Бари Алибасов написал новое завещание

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Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
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Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
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На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
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Команды получили проект регламента на 2021-й

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Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

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Кудрин считает дело Калви «шоком для экономики»

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви «шоком» для российской экономики.
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В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
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Трамп предупредил Китай о возможном повышении пошлин

Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Пекин о возможности очередного повышения пошлин, отметив при этом, что в торговых переговорах с Китаем происходит много "интересного".
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Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis

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Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
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Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
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Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
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Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia

With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
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Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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