Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евроSport24.ru 10:36
Полузащитник «Реала» Тони Кроос входит в сферу интересов «ПСЖ». Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario. Кроос, перешедший в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года, проводит неудовлетворительный сезон.
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