Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евроSport24.ru 10:36

Полузащитник «Реала» Тони Кроос входит в сферу интересов «ПСЖ». Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario. Кроос, перешедший в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года, проводит неудовлетворительный сезон.
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СМИ: «ПСЖ» намерен приобрести Кроса

Sportbox.RU11:48

СМИ: «ПСЖ» намерен приобрести Кроса

Матч ТВ11:48

«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро

Sport24.ru10:36

Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евро

Советский спорт11:13

СМИ: «ПСЖ» интересуется Кроосом

Спорт-Экспресс11:04

«ПСЖ» готов заплатить 80 млн евро за Крооса

Евро-футбол.ру11:44

«Реал» присматривается к хавбеку «Лацио»

Soccer.ru11:23
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