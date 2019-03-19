«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евроSport24.ru 10:36

Полузащитник «Реала» Тони Кроос входит в сферу интересов «ПСЖ». Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario. Кроос, перешедший в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года, проводит неудовлетворительный сезон.

«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро

Футбол Олег Кононов встретился с тренерами академии «Спартака» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и спортивный директор клуба Сергей Родионов провели встречу с тренерским составом академии имени Федора Черенкова.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Футбол Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси» Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Армия и оружие Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной "Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Происшествия Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.

Гаджеты Apple представила новое поколение iMac Компания Apple представила новое поколение настольного компьютера iMac.

Экономика В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Армия и оружие Россия поставит Египту истребители Су-35 ВКС России в 2018 году получили 10 истребителей Су-35.

Экономика Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян Росстат на неопределенный срок приостанавливает публикацию ежемесячных данных о доходах россиян.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Политика Матвиенко прогнозирует отставки губернаторов до середины апреля Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в ближайшее время возможны новые отставки губернаторов в порядке плановой ротации.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.

Происшествия Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.