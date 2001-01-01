Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»
Матч ТВ
02:41

«ПСЖ» хочет приобрести Идрисса Гейе из «Эвертона». Сообщается, что французский клуб желает подписать футболиста уже в январе, но из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансферы не более 20 миллионов евро.
Матч ТВ02:41

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«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»

Матч ТВ02:41

«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»

Sportbox.RU02:41

СМИ: Полузащитник «Эвертона» Гей может перейти в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс02:12

Гуйе может сменить «Эвертон» на «ПСЖ»

Бомбардир.ру02:38
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:20, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию в АПЛ

Обновлено вчера в 17:09
Футбол

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Исландским защитником футбольного клуба «Ростов» Сверриром Ингассоном интересуются команды «Зенит» и «Краснодар», сообщают 22 декабря «Невские новости».
Обновлено в 02:08
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Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
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Футбол

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

УЕФА объявил о рекордных призовых за участие на Евро-2020

Общая сумма призовых денег за участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года составит 371 миллион евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
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Жорже Мендеш, агент форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, оценил шансы туринского клуба в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:58
Футбол

Глушаков назвал спланированным нападение фаната во время матча

Обновлено вчера в 08:26
Футбол

«Рубин» может начать новый сезон на старом стадионе

Сезон-2019/20 в РПЛ начнется в конце июля, по этой причине «Рубину» придется провести несколько стартовых игр на стадионе «Центральный».
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Бош может стать новым главным тренером «Байера»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош может возглавить леверкузенский «Байер».
Обновлено в 04:29
Футбол

Сульшер рассказал о перспективах Погба в «МЮ»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался относительно таланта французского полузащитника Поля Погба.
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Леброн Джеймс: Владельцы клубов НФЛ имеют рабовладельческий менталитет

Обновлено в 05:06
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Кабуль расторг контракт с «Уотфордом»

32-летний французский защитник Юнес Кабуль расторг контракт с «Уотфордом».
Обновлено в 03:01
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Андрес Иньеста: «В будущем вижу себя тренером»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, ранее защищавший цвета «Барселоны», рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 04:43
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Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
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Экс-игрок "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поделился мнением относительно игры мадридского "Реала" в текущем сезоне.
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