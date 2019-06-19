Футбол

ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млнТАСС 15:53

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Le Parisien. Ранее появлялась информация, что Неймар может вернуться в испанскую "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 год.
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